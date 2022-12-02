Стало известно, кто ликвидировал главаря ИГИЛ

За ликвидацией главаря террористической группировки ИГИЛ* Абу аль-Хасана аль-Кураши на самом деле стоит армия Сирии, а не оппозиционное движение, как сообщалось ранее. Об этом узнал телеканал Al Ekhbariya.

По данным источника в органах безопасности, операция правительственной армии при поддержке активистов прошла ещё 15 октября. Именно тогда на самом деле расправились с главарём и членами его группировки. Всё произошло в городе Джасим, откуда аль-Кураши и руководил своими людьми.

Напомним, о ликвидации главаря запрещённой организации сообщал пресс-секретарь ИГИЛ Омар аль-Мухаджир. Он заявил, что Абу аль-Хасан аль-Кураши погиб в ходе боёв, но когда и где именно, не уточнил. Позже ликвидацию главаря ИГИЛ в Сирии подтвердил Пентагон. Там сообщили, что операция была проведена в середине прошлого месяца силами оппозиционного движения "Сирийская свободная армия".