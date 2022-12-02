Пластический хирург рассказала, как добиться увеличения груди без силиконовых имплантов

Представительниц прекрасного пола, желающих скорректировать или увеличить бюст, успокоили: импланты на российском рынке есть. К тому же, как рассказала Лайфу пластический хирург, косметолог Надежда Петраш, существуют и иные способы вмешательства для коррекции форм.

По её словам, небольшая часть компаний по производству имплантов действительно ушла с рынка, однако большинство осталось. На данный момент есть лишь небольшие проблемы с поставками. Доктор рассказала, что если девушка хочет скорректировать форму груди, сделать подтяжку, то специалисты всегда найдут "бюст мечты" европейского производства. К тому же появились производители из Азии, Кореи, а также из Китая, продолжила хирург.

"Также не стоит забывать, что увеличить грудь можно не только с помощью имплантов. Для этих целей используется в том числе и собственный жир пациентки. Процедура называется липофилинг груди. Увеличивать грудь, если есть к этому показания, однозначно стоит", — подчеркнула собеседница Лайфа.

В заключение косметолог добавила, что всегда есть несколько альтернативных способов, как сделать грудь более презентабельной, желанной для самой пациентки и для её партнёра в том числе.

Пластический хирург, косметолог Надежда Петраш. Фото предоставлено Лайфу