Путин поддержал идею создать в Донбассе центр реабилитации для раненых бойцов

Президент России Владимир Путин поддержал идею экс-бойца "Сомали", получившего ранение в ходе спецоперации, о создании социально-реабилитационного центра для военнослужащих в Донбассе. С таким предложением он обратился к главе государства во время общения по видеосвязи и получил отклик.

Путин поддержал идею создания центров реабилитации для раненых бойцов. Видео © LIFE

Российский лидер в режиме видеоконференции в эти минуты проводит встречу с инвалидами и представителями общественных организаций, объединяющих людей с проблемами здоровья. В ходе неё к президенту и обратился Вадим Серик, бывший боец батальона ополченцев ДНР "Сомали". Он получил ранение неподалёку от донецкого аэропорта и чудом остался жив: его спасли сослуживцы. После этого Серик остался прикованным к инвалидной коляске.

Несмотря на это, Вадим не отчаивается и говорит, что жизнь красочная и в коляске. Его жена, с которой он познакомился в реабилитационном центре, тоже передвигается на инвалидном кресле. Вместе они преодолевают все трудности, а также начали своё дело — вяжут мягкие игрушки. По словам бойца, создание реабилитационных центров очень помогло бы мужчинам, которые получили тяжёлые ранения в ходе боевых действий в Донбассе. Серик подчеркнул, что "важно не то, что потеряно, а то, что осталось". Идею российский лидер поддержал.

"Хочу выразить слова восхищения такими, как вы, сильными людьми, которые не побоялись бороться за себя и за других людей, рискуя своей жизнью и своим здоровьем. <…> Идея о создании таких центров реабилитации, о которых вы говорите, очень правильная", — заявил лидер страны.

По словам президента, инициатива уже обсуждалась сегодня с представителями Министерства обороны России. Нужно их обязательно создать и наладить связь по данному вопросу между профильными ведомствами для обмена информацией, добавил он.

К слову, общение с бывшим бойцом батальона "Сомали" является первым публичным фактом прямой связи президента с Донецком и с жителем ДНР, который находится непосредственно в Донбассе. Ранее сам Путин на встрече с матерями военнослужащих рассказывал о непубличном общении с солдатами. При этом российский лидер и раньше говорил с жителями Донбасса напрямую, но тогда они находились в других регионах России.