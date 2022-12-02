Путин: В России больше не замалчивают проблемы людей с инвалидностью

В России в лучшую сторону изменилось отношение к людям с ограниченными возможностями — их проблемы больше не замалчиваются. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций и людьми с инвалидностью.

"Мы видим, что в современной России это отношение изменилось и продолжает меняться в лучшую сторону. Общество, государство больше не замалчивают проблемы людей с инвалидностью, не пытаются отвернуться или закрыть глаза, а, напротив, уделяют этим темам всё больше и больше внимания", — сказал президент.

Он отметил важность того, чтобы поддержку людей с инвалидностью выстаивали с учётом их индивидуальных потребностей. Глава государства призвал власти действовать "не абстрактно, опираясь на усреднённые обстоятельства", а помогать конкретному человеку.

"Чтобы человек один на один оказывался со своими проблемами, оказывался бы заперт фактически в своём доме — такого быть не должно!" — подчеркнул Путин.