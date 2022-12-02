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2 декабря, 12:58

Еврокомиссия потребовала от Сербии санкций против России взамен на включение в ЕС

Еврокомиссар Варгейи: Сербия должна ввести санкции против России для вступления в ЕС

Для вступления в Европейский союз Сербия должна выполнить ряд условий. В частности, речь идёт о введении антироссийских санкций. Об этом на пресс-конференции в Белграде сообщил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи.

Он сообщил, что также для включения в Евросоюз сербские власти должны провести ряд соответствующих реформ. По его словам, необходимы "ясные шаги и ясные сигналы из Белграда".

"Согласование с внешней политикой ЕС играет более важную роль, чем ранее. Нам нужно, чтобы Сербия, страна-кандидат, нам помогла, Сербия должна быть на нашей стороне и помочь нам обозначенным образом провести наши санкции", — пояснил еврокомиссар.

Евросоюз неоднократно призывал Белград к введению антироссийских санкций и признанию Косова. Так, ранее глава МВД Сербии Александр Вулин заявил, что страна исчезнет без дружбы с Россией. Подобные требования, по его мнению, лишний раз демонстрируют, что европейские политики не хотят видеть Сербию в составе ЕС. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, такие требования Евросоюза являются смешными.

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Позицию по отношению к антироссийским санкциям высказывал и президент Сербии Александр Вучич. Он многократно заявлял о том, что Белград не поддерживает ограничения против России, а присоединиться к ним он может разве только с "дамокловым мечом над головой".

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Shutterstock

Оксана Попова

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