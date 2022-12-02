В ООН изучают видео расстрела 12 российских военнопленных
Комиссия ООН по Украине начала изучать видео казни российских военнопленных бойцами ВСУ
Глава Комиссии по расследованию событий на Украине ООН Эрик Мёсе заявил, что представители организации займутся расследованием казни российских военнопленных, шокирующая видеозапись с расстрелом солдат уже изучается. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции комиссии в ООН, трансляция которой велась в YouTube.
"Конечно, мы знаем об этом событии. Оно было широко освещено. Очевидно, сейчас комиссия изучает само видео, — его качество, подлинность и другие данные, для того чтобы глубже вникнуть в этот вопрос. Так что оно находится под следствием", — отметил Мёсе.
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк ранее уже подчёркивал, что эксперты должны изучить обстоятельства произошедшего.
Напомним, 18 ноября в Сети было опубликовано видео, на котором группа украинских военных расстреливает российских военнопленных. В Минобороны РФ заявили, что украинские силовики убили 12 сдавшихся россиян, в МИД потребовали от международных организаций осудить произошедшее. В ООН призвали провести расследование, признав, что шокирующее видео, по их оценке, является подлинным.
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