В ООН изучают видео расстрела 12 российских военнопленных

Глава Комиссии по расследованию событий на Украине ООН Эрик Мёсе заявил, что представители организации займутся расследованием казни российских военнопленных, шокирующая видеозапись с расстрелом солдат уже изучается. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции комиссии в ООН, трансляция которой велась в YouTube.

"Конечно, мы знаем об этом событии. Оно было широко освещено. Очевидно, сейчас комиссия изучает само видео, — его качество, подлинность и другие данные, для того чтобы глубже вникнуть в этот вопрос. Так что оно находится под следствием", — отметил Мёсе.