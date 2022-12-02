"Не каждая команда так сможет": Экс-футболист объяснил генетикой победу Японии над Испанией
Экс-футболист Масалитин заявил, что генетика сыграла роль в победе Японии над Испанией
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Бывший футболист московского футбольного клуба ЦСКА Валерий Масалитин считает, что генетика помогла сборной Японии в матче с Испанией. По его словам, жители этой азиатской страны на генетическом уровне привыкли терпеть.
"У японцев на генетическом уровне заложено терпение. Они с немцами и испанцами героически стояли, не давая ничего сделать сопернику. Японцы хорошо физически подготовлены, они здорово убегали в контратаки. Не каждая команда сможет так терпеть", — заявил он "Газете.ру".
Лайф писал, что сборная Японии обыграла команду Испании со счётом 2:1, обеспечив себе выход в 1/8 финала ЧМ в Катаре. Встреча прошла на стадионе "Халифа". У победителей отличились Рицу Доан (48-я минута) и Ао Танака (51-я). У проигравших гол забил Альваро Мората (11-я).