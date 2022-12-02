"Не каждая команда так сможет": Экс-футболист объяснил генетикой победу Японии над Испанией

Бывший футболист московского футбольного клуба ЦСКА Валерий Масалитин считает, что генетика помогла сборной Японии в матче с Испанией. По его словам, жители этой азиатской страны на генетическом уровне привыкли терпеть.

"У японцев на генетическом уровне заложено терпение. Они с немцами и испанцами героически стояли, не давая ничего сделать сопернику. Японцы хорошо физически подготовлены, они здорово убегали в контратаки. Не каждая команда сможет так терпеть", — заявил он "Газете.ру".