В Москве открылась фотовыставка о подвигах героев СВО
В Москве открылась фотовыставка "Герои и подвиги", посвящённая участникам СВО
Командир десантно-штурмового взвода 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Струна. Обложка © heroes.histrf.ru
В Москве открылась фотовыставка "Герои и подвиги", посвящённая участникам специальной военной операции. Она расположена в самом центре столицы — на Гоголевском бульваре.
Фотовыставка "Герои и подвиги", посвящённая участникам СВО. Видео © Telegram / Российское военно-историческое общество
"Проект "Герои и подвиги" — это дань благодарности всем героям нашей страны, наш вклад в сохранение исторической памяти", — заявляют организаторы выставки.
Выставку, созданную РВИО при поддержке Минобороны РФ и Департамента культуры Москвы с кадрами из личных архивов, может посетить любой желающий. Гости смогут узнать 33 истории мужества и отваги, боевого братства и верности воинскому долгу, стойкости и самопожертвования. Историями, так же как и фото, для стендов поделились семьи Героев России, многие из которых получили почётные звания посмертно.
Фотовыставка "Герои и подвиги", посвящённая участникам СВО. Фото © Агентство городских новостей "Москва"
"В годы Великой Отечественной войны под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и при форсировании Днепра, в ходе освобождения стран Европы воины Красной армии проявили беспримерное мужество и отвагу", — уточняется на сайте проекта.
Кстати, именно там можно увидеть не только фотографии, но и подробное описание всех героев выставки. Среди них замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР и командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, офицер-десантник Нурмагомед Гаджимагомедов, Ольга Качура с позывным Корса, легендарный морской пехотинец с красным рюкзаком с позывным Струна.
Кстати, председатель "Единой России", зампред Совета безопасности страны Дмитрий Медведев предложил создать большой музей СВО, посвящённый её героям. По его словам, этим необходимо будет заняться по окончании специальной военной операции.