В Москве открылась фотовыставка "Герои и подвиги", посвящённая участникам специальной военной операции. Она расположена в самом центре столицы — на Гоголевском бульваре.

Фотовыставка "Герои и подвиги", посвящённая участникам СВО. Видео © Telegram / Российское военно-историческое общество

"Проект "Герои и подвиги" — это дань благодарности всем героям нашей страны, наш вклад в сохранение исторической памяти", — заявляют организаторы выставки.

Выставку, созданную РВИО при поддержке Минобороны РФ и Департамента культуры Москвы с кадрами из личных архивов, может посетить любой желающий. Гости смогут узнать 33 истории мужества и отваги, боевого братства и верности воинскому долгу, стойкости и самопожертвования. Историями, так же как и фото, для стендов поделились семьи Героев России, многие из которых получили почётные звания посмертно.

Фотовыставка "Герои и подвиги", посвящённая участникам СВО. Фото © Агентство городских новостей "Москва"

"В годы Великой Отечественной войны под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и при форсировании Днепра, в ходе освобождения стран Европы воины Красной армии проявили беспримерное мужество и отвагу", — уточняется на сайте проекта.

Кстати, именно там можно увидеть не только фотографии, но и подробное описание всех героев выставки. Среди них замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР и командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, офицер-десантник Нурмагомед Гаджимагомедов, Ольга Качура с позывным Корса, легендарный морской пехотинец с красным рюкзаком с позывным Струна.