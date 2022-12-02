Путин: Раненые бойцы ВС РФ должны быть обеспечены всем для скорейшей реабилитации

Раненные в ходе спецоперации на Украине военнослужащие российских войск должны быть обеспечены всем необходимым для скорейшей реабилитации, и этот вопрос сегодня необходимо держать в зоне особого внимания. Об этом в ходе встречи с людьми с ограниченными возможностями и представителями общественных организаций заявил президент России Владимир Путин.