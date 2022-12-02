Путин: Раненые бойцы ВС РФ должны быть обеспечены всем для скорейшей реабилитации
Раненные в ходе спецоперации на Украине военнослужащие российских войск должны быть обеспечены всем необходимым для скорейшей реабилитации, и этот вопрос сегодня необходимо держать в зоне особого внимания. Об этом в ходе встречи с людьми с ограниченными возможностями и представителями общественных организаций заявил президент России Владимир Путин.
"В зоне особого внимания сейчас должно находиться оказание всесторонней поддержки солдатам и офицерам, получившим тяжёлые ранения в ходе СВО. Они должны быть обеспечены всем необходимым для медицинской, социальной реабилитации", — подчеркнул Путин.
Глава государства назвал таких солдат героями и защитниками, которые с доблестью отдавали долг Родине. Поэтому теперь страна должна выполнить свой долг перед ними, заключил Путин.
Ранее президент России встретился с матерями участников специальной военной операции. В ходе разговора он заметил, что российские военные, участвующие в СВО, не делят себя на отдельные касты, а помогают друг другу. Также Путин заявил, что лично разделяет боль матерей, потерявших сыновей в ходе спецоперации.