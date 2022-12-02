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Опубликовано 2 декабря 2022, 13:24

Путин: Раненые бойцы ВС РФ должны быть обеспечены всем для скорейшей реабилитации

Раненные в ходе спецоперации на Украине военнослужащие российских войск должны быть обеспечены всем необходимым для скорейшей реабилитации, и этот вопрос сегодня необходимо держать в зоне особого внимания. Об этом в ходе встречи с людьми с ограниченными возможностями и представителями общественных организаций заявил президент России Владимир Путин.

"В зоне особого внимания сейчас должно находиться оказание всесторонней поддержки солдатам и офицерам, получившим тяжёлые ранения в ходе СВО. Они должны быть обеспечены всем необходимым для медицинской, социальной реабилитации", — подчеркнул Путин.

Глава государства назвал таких солдат героями и защитниками, которые с доблестью отдавали долг Родине. Поэтому теперь страна должна выполнить свой долг перед ними, заключил Путин.

Путин назвал настоящими героями участников СВО
Путин назвал настоящими героями участников СВО

Ранее президент России встретился с матерями участников специальной военной операции. В ходе разговора он заметил, что российские военные, участвующие в СВО, не делят себя на отдельные касты, а помогают друг другу. Также Путин заявил, что лично разделяет боль матерей, потерявших сыновей в ходе спецоперации.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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