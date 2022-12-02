Министерство иностранных дел РФ выпустило заявление в ответ на планы МИД Франции создать некий спецтрибунал для расследования "агрессии России". На Смоленской площади потребовали от европейских стран обратить свой взор на зверства украинских военных, а не делить людей на правильных и неправильных.

"Возмущены заявлением Министерства Европы и иностранных дел Франции относительно планов создания некоего "специального трибунала по преступлениям и агрессии России". В дополнение к попыткам привлечь Международный уголовный суд страны Запада решили продвигать идею о создании очередной откровенно политизированной "судебной" инстанции, по сути, не имеющей ничего общего с правосудием", — подчеркнули в МИД РФ.

Ведомство призвало французское министерство направить юристов и криминалистов на обстреливаемые ВСУ территории для изучения "получивших широкую огласку злодеяний украинских националистов". Дипломатам Пятой республики, столь внимательно относящимся к проблематике защиты прав человека, нужно перестать делить людей на "правильных" и "неправильных", "своих" и "не своих", отметили в МИД.

Российская сторона обратила внимание на то, что МИД Франции не только отказывается видеть многочисленные военные преступления ВСУ, но и сознательно молчит о их. Москва назвала очередным примером практики двойных стандартов Запада попытку создать на скорую руку беспрецедентный по своему правовому нигилизму квазисудебный механизм. "Над Россией у такого междусобойчика юрисдикции никогда не будет", — заметили в министерстве.

А в заключение МИД дал Парижу совет начать с того, чтобы создать спецтрибунал по собственным преступлениям в ходе колониальных войн, различных карательных операций, вмешательств в самых разных частях света.