Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что нынешние власти Украины стали врагами Христа и православной веры. Так он отреагировал на масштабные проверки в храмах, обыски у священников канонической Украинской православной церкви и запрет "связанных с Россией" религиозных организаций президентом страны Владимиром Зеленским.

"Киевские сатанисты добрались до канонической УПЦ. Ищут связи с Русским миром. Отбирают церковное имущество. Избивают клириков и прихожан. Впрочем, преследование УПЦ началось гораздо раньше. Когда некий [экс-президент Пётр] Порошенко пожертвовал УПЦ и Минскими соглашениями ради своего несостоявшегося переизбрания. Впрочем, малороссийские президентики и раньше не отличались крепостью веры. Молились только на бабло", — написал Медведев в своём телеграм-канале.

По его мнению, в Незалежной растоптали фундаментальные права, установленные их якобы демократической конституцией. Православных под страхом разных мерзостей заставляют посещать "правильные" церкви, это доказывает, что нынешние "украинские власти открыто стали врагами Христа и православной веры", заметил замглавы Совбеза РФ. В соответствии с этим всему христианскому миру и следует относиться к киевской верхушке, уверен он.