"Сатанисты и враги Христа": Медведев обратился к властям Украины цитатой из Писания о каре Господней
Медведев назвал власти Украины врагами Христа и православной веры за гонения против УПЦ
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что нынешние власти Украины стали врагами Христа и православной веры. Так он отреагировал на масштабные проверки в храмах, обыски у священников канонической Украинской православной церкви и запрет "связанных с Россией" религиозных организаций президентом страны Владимиром Зеленским.
"Киевские сатанисты добрались до канонической УПЦ. Ищут связи с Русским миром. Отбирают церковное имущество. Избивают клириков и прихожан. Впрочем, преследование УПЦ началось гораздо раньше. Когда некий [экс-президент Пётр] Порошенко пожертвовал УПЦ и Минскими соглашениями ради своего несостоявшегося переизбрания. Впрочем, малороссийские президентики и раньше не отличались крепостью веры. Молились только на бабло", — написал Медведев в своём телеграм-канале.
По его мнению, в Незалежной растоптали фундаментальные права, установленные их якобы демократической конституцией. Православных под страхом разных мерзостей заставляют посещать "правильные" церкви, это доказывает, что нынешние "украинские власти открыто стали врагами Христа и православной веры", заметил замглавы Совбеза РФ. В соответствии с этим всему христианскому миру и следует относиться к киевской верхушке, уверен он.
"И конечно, киевские христопродавцы должны помнить слова Писания: "И не пощадит тебя око Моё, и не помилую. По путям твоим воздам тебе, и мерзости твои с тобою будут; и узнаете, что Я Господь каратель" (Иез. 7:9)", — добавил Медведев.
Лайф писал, что 22 ноября СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре, что было позже объяснено поисками "ячейки Русского мира". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данную акцию "очередным звеном в цепи военных действий против русского православия". А Рада зарегистрировала законопроект о запрете деятельности РПЦ на территории Украины.