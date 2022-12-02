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2 декабря, 13:37

Задержанного в Италии сына губернатора Усса перевели под домашний арест

Задержанного в Италии сына красноярского губернатора Александра Усса Артёма выпустили из тюрьмы под домашний арест. Об этом рассказал РИА "Новости" генеральный консул РФ в Милане Дмитрий Штодин.

"Гражданин РФ Артём Усс сегодня был переведён под домашний арест. По словам итальянских адвокатов, он был доставлен в квартиру в пригороде Милана, которую специально для этого сняла его семья", — сказал он. Таким образом, Апелляционный суд Милана удовлетворил ходатайство адвокатов Усса.

Напомним, что 19 октября Минюст США сообщил о предъявлении обвинений в уклонении от санкций и отмывании денег пяти гражданам России, в том числе сыну губернатора Красноярского края Артёму Уссу. Он был арестован в Италии и теперь, как сообщали местные СМИ, ждёт экстрадиции в США. Сам губернатор Красноярского края Александр Усс счёл политическими обвинения, предъявленные США его сыну.

ТАСС: Россия будет добиваться выдачи из Италии сына красноярского губернатора Усса

ТАСС: Россия будет добиваться выдачи из Италии сына красноярского губернатора Усса

В конце октября стало известно, что Усс объявлен в федеральный розыск и в России. Мещанский суд Москвы санкционировал заочный арест Артёма Усса в рамках уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере. Максимальное наказание, которое может грозить сыну губернатора, — до семи лет лишения свободы со штрафом в размере одного миллиона рублей.

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Оксана Попова

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