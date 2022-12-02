Водитель самосвала, едва не столкнувшийся с Ан-24 в Охотске, не умел пользоваться рацией

Самосвалом, который едва не влетел во взлетающий самолёт Ан-24 в Хабаровском крае, управлял новый сотрудник компании по обслуживанию дорог. Как узнал телеграм-канал SHOT, мужчина не умел пользоваться рацией и доносящиеся из неё слова диспетчера просто игнорировал.

По данным канала, за рулём грузовика находился работник ДТСК, которая отвечает за обслуживание дорог в аэропорту Охотска. Выяснилось, что в день инцидента новичок совершил семь рейсов — все без разрешения диспетчера. Тогда же он отправился чистить территорию недалеко от взлётной полосы и не подумал о том, что может столкнуться с самолётом. К счастью, этого не произошло благодаря внимательности пилота, который вовремя увидел горе-работника и экстренно затормозил, прервав взлёт.

Уже после происшествия водитель самосвала рассказал, что с ним никто не проводил инструктаж по технике безопасности и он не осознавал всю долю собственной ответственности. Также он признался, что не умел пользоваться рацией и вообще не понимал, зачем она ему может понадобиться. Мужчина слышал в ней шум, но решил его проигнорировать.