Водитель самосвала, едва не столкнувшийся с Ан-24 в Охотске, не умел пользоваться рацией
Лопнувшие шасси у Ан-24 в Охотске. Обложка © Telegram-канал Дальневосточной транспортной прокуратуры
Самосвалом, который едва не влетел во взлетающий самолёт Ан-24 в Хабаровском крае, управлял новый сотрудник компании по обслуживанию дорог. Как узнал телеграм-канал SHOT, мужчина не умел пользоваться рацией и доносящиеся из неё слова диспетчера просто игнорировал.
По данным канала, за рулём грузовика находился работник ДТСК, которая отвечает за обслуживание дорог в аэропорту Охотска. Выяснилось, что в день инцидента новичок совершил семь рейсов — все без разрешения диспетчера. Тогда же он отправился чистить территорию недалеко от взлётной полосы и не подумал о том, что может столкнуться с самолётом. К счастью, этого не произошло благодаря внимательности пилота, который вовремя увидел горе-работника и экстренно затормозил, прервав взлёт.
Уже после происшествия водитель самосвала рассказал, что с ним никто не проводил инструктаж по технике безопасности и он не осознавал всю долю собственной ответственности. Также он признался, что не умел пользоваться рацией и вообще не понимал, зачем она ему может понадобиться. Мужчина слышал в ней шум, но решил его проигнорировать.
Напомним, в аэропорту Охотска у самолёта Ан-24 лопнули шасси в результате экстренного торможения из-за грузовика, который был замечен возле взлётно-посадочной полосы. На борту находилось пять членов экипажа и 32 работника коммерческой организации, никто из них не пострадал, пассажиры вернулись в общежитие.