СБУ обвинила митрополита Кировоградской епархии УПЦ в подрывной деятельности

Служба безопасности Украины предъявила обвинения митрополиту Кировоградской епархии канонической Украинской православной церкви в подрывной деятельности против государства и разжигании религиозной розни. Имя митрополита не указано.

"СБУ сообщила о подозрении к митрополиту Кировоградской епархии УПЦ (МП), который оправдывал захват Крыма. Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины бывшего руководителя Кировоградской епархии УПЦ (МП) в подрывной деятельности против Украины <...>. Установлено, что в церквях общины людям раздавали вражескую пропагандистскую литературу, которую печатали многотысячным тиражом в типографиях страны-агрессора", — говорится в сообщении СБУ в "Телеграме".