СБУ обвинила митрополита Кировоградской епархии УПЦ в подрывной деятельности
Обыски СБ Украины у экс-главы Кировоградской епархии Украинской православной церкви. Фото © Telegram / СБУ
Служба безопасности Украины предъявила обвинения митрополиту Кировоградской епархии канонической Украинской православной церкви в подрывной деятельности против государства и разжигании религиозной розни. Имя митрополита не указано.
"СБУ сообщила о подозрении к митрополиту Кировоградской епархии УПЦ (МП), который оправдывал захват Крыма. Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины бывшего руководителя Кировоградской епархии УПЦ (МП) в подрывной деятельности против Украины <...>. Установлено, что в церквях общины людям раздавали вражескую пропагандистскую литературу, которую печатали многотысячным тиражом в типографиях страны-агрессора", — говорится в сообщении СБУ в "Телеграме".
По данным СБУ, митрополит входил в ближайший круг Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, "с которым координировал распространение прокремлёвских взглядов в регионе". Там также заявили, что в ходе обысков на территории епархии были найдены "документы с доказательствами переписки с московскими "кураторами".
Напомним, 22 ноября СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре, что было позже объяснено поисками "ячейки Русского мира". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данную акцию "очередным звеном в цепи военных действий против русского православия". А Рада зарегистрировала законопроект о запрете деятельности РПЦ на территории Украины.