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2 декабря, 13:26

СБУ обвинила митрополита Кировоградской епархии УПЦ в подрывной деятельности

<p>Обыски СБ Украины у экс-главы Кировоградской епархии Украинской православной церкви. Фото © Telegram /<a href="https://t.me/SBUkr" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> СБУ</a></p>

Обыски СБ Украины у экс-главы Кировоградской епархии Украинской православной церкви. Фото © Telegram / СБУ

Служба безопасности Украины предъявила обвинения митрополиту Кировоградской епархии канонической Украинской православной церкви в подрывной деятельности против государства и разжигании религиозной розни. Имя митрополита не указано.

"СБУ сообщила о подозрении к митрополиту Кировоградской епархии УПЦ (МП), который оправдывал захват Крыма. Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины бывшего руководителя Кировоградской епархии УПЦ (МП) в подрывной деятельности против Украины <...>. Установлено, что в церквях общины людям раздавали вражескую пропагандистскую литературу, которую печатали многотысячным тиражом в типографиях страны-агрессора", — говорится в сообщении СБУ в "Телеграме".

По данным СБУ, митрополит входил в ближайший круг Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, "с которым координировал распространение прокремлёвских взглядов в регионе". Там также заявили, что в ходе обысков на территории епархии были найдены "документы с доказательствами переписки с московскими "кураторами".

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Напомним, 22 ноября СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре, что было позже объяснено поисками "ячейки Русского мира". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данную акцию "очередным звеном в цепи военных действий против русского православия". А Рада зарегистрировала законопроект о запрете деятельности РПЦ на территории Украины.

Ирина Фальке

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