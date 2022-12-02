Появилось видео задержания банды "Джокеров", избивших и ограбивших тёщу Алексея Воробьёва
МВД опубликовало видео задержания банды "Джокеров", которые избили и ограбили тёщу известного российского певца и актёра Алексея Воробьёва на сумму десять миллионов рублей. Кадры появились в телеграм-канале "МВД МЕДИА".
Задержание "Джокеров", которые ограбили тёщу певца Алексея Воробьёва. Видео © Telegram / "МВД МЕДИА"
На них сотрудники правоохранительных органов проводят жёсткое задержание и выводят грабителей из квартиры на Рязанском проспекте, где те проживали. Один из мужчин даже не успел обуться и вышел в коридор абсолютно босой. Полицейские не исключают, что три "Джокера" могут быть причастны к совершению аналогичных преступлений.
Напомним, месяц назад трое злоумышленников в масках улыбающегося суперзлодея из вселенной DC Comics Джокера ворвались в трёхэтажный особняк к 57-летней Виктории Челышевой. Неизвестные несколько раз ударили женщину по голове и приковали её наручниками к лестнице, а затем вынесли золото, часы и ювелирные украшения из сейфа.
Telegram / "МВД МЕДИА"