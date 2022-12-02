Появилось видео задержания банды "Джокеров", избивших и ограбивших тёщу Алексея Воробьёва

МВД опубликовало видео задержания банды "Джокеров", которые избили и ограбили тёщу известного российского певца и актёра Алексея Воробьёва на сумму десять миллионов рублей. Кадры появились в телеграм-канале "МВД МЕДИА".

Задержание "Джокеров", которые ограбили тёщу певца Алексея Воробьёва. Видео © Telegram / "МВД МЕДИА"

На них сотрудники правоохранительных органов проводят жёсткое задержание и выводят грабителей из квартиры на Рязанском проспекте, где те проживали. Один из мужчин даже не успел обуться и вышел в коридор абсолютно босой. Полицейские не исключают, что три "Джокера" могут быть причастны к совершению аналогичных преступлений.