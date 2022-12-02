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2 декабря, 13:33

Роспотребнадзор перекрыл пути завоза в страну Эболы

Роспотребнадзор предпринял меры по недопущению завоза в страну возбудителя Эболы

Роспотребнадзор предпринял дополнительные меры по недопущению завоза в Россию возбудителя Эболы и своевременному выявлению случаев заболевания.

"Роспотребнадзор усилил действующие противоэпидемические мероприятия по причине вероятного выноса заболевания, лихорадки Эбола, с эндемичной территории и выявления предполагаемого случая заболевания на территории Великобритании. В связи с этим службой были приняты дополнительные меры, направленные на недопущение завоза инфекции и своевременное выявление случаев заболевания", — сообщили в пресс-службе ведомства.

С Угандой, где была зафиксирована вспышка заболевания, прямых рейсов у России нет. В связи с этим сотрудники санитарно-карантинных пунктов усилят контроль стыковочных рейсов, на которых могут прибыть посетившие Уганду. А медработникам дали рекомендации по сбору эпидемиологического анамнеза при любом обращении за медицинской помощью лиц с симптомами, не исключающими Эболу. Особое внимание им предписано обращать на пребывание лиц в неблагополучных по этому заболеванию странах.

США хотели исследовать вирус Эболы на базе института в Одессе

США хотели исследовать вирус Эболы на базе института в Одессе

Ранее Роспотребнадзор отчитался о выявлении свиного гриппа уже в 55 регионах России. В ведомстве подчеркнули, что за минувшую неделю показатель заболеваемости подскочил на 18,5%. Врач назвал девять правил, которые помогут уберечься от H1N1. Поскольку не каждый может позволить себе "залечь в берлогу" на весь период пандемии, легче придерживаться простых рекомендаций.

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Twitter / MyNewsGhana.com‏

Ирина Фальке

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