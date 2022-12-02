Роспотребнадзор перекрыл пути завоза в страну Эболы

Роспотребнадзор предпринял дополнительные меры по недопущению завоза в Россию возбудителя Эболы и своевременному выявлению случаев заболевания.

"Роспотребнадзор усилил действующие противоэпидемические мероприятия по причине вероятного выноса заболевания, лихорадки Эбола, с эндемичной территории и выявления предполагаемого случая заболевания на территории Великобритании. В связи с этим службой были приняты дополнительные меры, направленные на недопущение завоза инфекции и своевременное выявление случаев заболевания", — сообщили в пресс-службе ведомства.

С Угандой, где была зафиксирована вспышка заболевания, прямых рейсов у России нет. В связи с этим сотрудники санитарно-карантинных пунктов усилят контроль стыковочных рейсов, на которых могут прибыть посетившие Уганду. А медработникам дали рекомендации по сбору эпидемиологического анамнеза при любом обращении за медицинской помощью лиц с симптомами, не исключающими Эболу. Особое внимание им предписано обращать на пребывание лиц в неблагополучных по этому заболеванию странах.