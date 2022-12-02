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2 декабря, 13:53

Могут селиться даже в глазах: Инфекционист объяснил, как паразиты попадают в тело человека

Инфекционист Ковалёв: Паразиты могут поселиться в сердце, лёгких и глазах человека

<p>Гельминт, удалённый из щеки жительницы Подмосковья. Обложка © Фото предоставлено Лайфу</p>

Гельминт, удалённый из щеки жительницы Подмосковья. Обложка © Фото предоставлено Лайфу

Недавно всю Россию потряс случай, произошедший в Московской области, где женщине удалили из щеки 12-сантиметрового глиста. Врач-инфекционист и паразитолог Валерий Ковалёв опознал существо и рассказал о симптомах "заселения" организма червями. По его словам, речь идёт о дирофиляриях — паразитах, которые любят селиться в сердце, лёгких и глазах человека.

"Есть ещё подкожная форма этих паразитов, которые живут прямо под кожей. Само заболевание называется дирофиляриозом, что переводится как "злая нить". Болеют дирофиляриозом чаще всего кошки, собаки и люди", — объяснил он "Вечерней Москве".

Заражение происходит при укусе жертвы комаром или слепнем, а распространена болезнь в Австралии и Африке, хотя иногда фиксируются случаи в средней полосе и южных регионах России. При этом чаще всего, по словам врача, паразитируют два вида: Dirofilaria immitis, который любит селиться в сердце и лёгких и Dirofilaria repens, специализирующийся на подкожной области.

"У человека может даже ощущаться движение и миграция паразита под кожей. В таких случаях, когда червь обнаруживается, избавиться от него можно только хирургическим путём", добавил врач.

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Среди симптомов болезни Ковалёв выделил утомляемость, кашель с кровяными выделениями, скопление жидкости в брюшной и грудной полостях, нарушения в работе сердца и лёгких, а также ощущение движения под кожей. Для лечения используют противопаразитарные препараты, а в тяжёлых случаях могут прибегнуть к хирургическому вмешательству.

Ковалёв настоятельно рекомендует не пренебрегать профилактикой, а также купить питомцам специальные средства и противопаразитарные ошейники.

Ранее Лайф рассказывал, как врачи удалили из щеки жительницы Московской области 12-сантиметрового гельминта. Изначально они списали припухлость на опухоль, выявив реальную причину дискомфорта лишь в ходе операции. Паразита женщине занёс обычный комар.

Матвей Шандрыголов
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