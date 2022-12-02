Коломойский резко превратился из миллиардера в миллионера
Коломойский лишился статуса долларового миллиардера в списке украинского Forbes
Игорь Коломойский. Обложка © ТАСС / Константин Сазончик
Украинский бизнесмен и олигарх Игорь Коломойский больше не долларовый миллиардер. По крайней мере, так посчитали в местном Forbes и убрали его из списка богатеев.
По данным журнала, активы предпринимателя уменьшились в два раза после того, как его нефтяные компании "Укрнафта" и "Укртатнафта" были национализированы. Так, например, в 2021 году его состояние оценивалось в 1,8 миллиарда долларов, накануне обострения ситуации на Украине увеличилось до 1,9 миллиарда, а сейчас снизилось до 850 миллионов долларов.
Наряду с компаниями прочих олигархов активы Коломойского в "Укрнафте" и "Укртатнафте" были переданы в управление Министерства обороны Незалежной как военное имущество, которое будет находиться у ведомства до окончания военного положения в стране.
Как уже писал Лайф, власти Украины национализировали ряд стратегически важных предприятий, принадлежащих местным бизнесменам. Помимо компаний Коломойского речь идёт также о фирмах "Мотор Сич", "АвтоКрАЗ" и "Запорожтрансформатор".
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