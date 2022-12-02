Коломойский резко превратился из миллиардера в миллионера

Украинский бизнесмен и олигарх Игорь Коломойский больше не долларовый миллиардер. По крайней мере, так посчитали в местном Forbes и убрали его из списка богатеев.

По данным журнала, активы предпринимателя уменьшились в два раза после того, как его нефтяные компании "Укрнафта" и "Укртатнафта" были национализированы. Так, например, в 2021 году его состояние оценивалось в 1,8 миллиарда долларов, накануне обострения ситуации на Украине увеличилось до 1,9 миллиарда, а сейчас снизилось до 850 миллионов долларов.

Наряду с компаниями прочих олигархов активы Коломойского в "Укрнафте" и "Укртатнафте" были переданы в управление Министерства обороны Незалежной как военное имущество, которое будет находиться у ведомства до окончания военного положения в стране.