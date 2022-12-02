"Не зря мы боролись!": Экс-боец "Сомали" поблагодарил Путина за вхождение Донбасса в состав России
Экс-боец "Сомали" Серик поблагодарил Путина за вхождение Донбасса в состав России
Бывший военный батальона "Сомали" Вадим Серик. Обложка © LIFE
Бывший военный батальона "Сомали" Донецкой Народной Республики Вадим Серик обратился к президенту РФ Владимиру Путину со словами благодарности за присоединение Донбасса к России. Ему удалось переговорить с ним во время общения главы государства с инвалидами и представителями общественных организаций в формате видеоконференции.
"Хотел бы очень сильно Вас поблагодарить за то, что Донбасс забрали в Россию. Не зря мы боролись, не зря пацаны гибли. Спасибо Вам!" — сказал экс-боец "Сомали".
Вадим также во время общения с президентом предложил создать в ДНР центр реабилитации для раненых бойцов. Путин поддержал его идею.
Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах, в результате абсолютное большинство избирателей во всех четырёх регионах высказалось за присоединение к нашей стране. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о включении четырёх субъектов в состав РФ.