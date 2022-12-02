"Не зря мы боролись!": Экс-боец "Сомали" поблагодарил Путина за вхождение Донбасса в состав России

Бывший военный батальона "Сомали" Донецкой Народной Республики Вадим Серик обратился к президенту РФ Владимиру Путину со словами благодарности за присоединение Донбасса к России. Ему удалось переговорить с ним во время общения главы государства с инвалидами и представителями общественных организаций в формате видеоконференции.

"Хотел бы очень сильно Вас поблагодарить за то, что Донбасс забрали в Россию. Не зря мы боролись, не зря пацаны гибли. Спасибо Вам!" — сказал экс-боец "Сомали".