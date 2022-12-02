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Опубликовано 2 декабря 2022, 14:58

Путин пообещал помочь с реновацией санатория "Маяк" для людей с нарушениями слуха

На реконструкцию санатория для людей с нарушениями слуха "Маяк" в Краснодарском крае будут выделены средства из резервного фонда президента. С просьбой помочь с финансированием к главе государства Владимиру Путину обратился председатель белгородского регионального отделения Всероссийского общества глухих Юрий Шашнин.

На встрече с инвалидами и представителями общественных организаций, объединяющих людей с особенностями по здоровью, Шашнин рассказал о краснодарском санатории "Маяк", который был построен Всероссийским обществом глухих для граждан с нарушениями слуха. В данный момент представители объединения хотят расширить перечень оказываемых услуг, чтобы лечить молодёжь, а также детей с такими дефектами здоровья.

Однако без реновации этого сделать не получится, пояснил Шашнин. К тому же потребуется привлечь новые кадры, купить оборудование и построить площадки. На всё необходимо минимум 250 миллионов рублей. С такой нагрузкой организация не справится.

"Что касается санатория, давайте мы это сделаем, поможем вам. Я готов сделать это [выделить деньги] из президентского резервного фонда. <…> Реализовывать будете вы, а мы вам только поможем", — сказал российский лидер.

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Также во время встречи глава государства Владимир Путин сообщил, что раненные в ходе спецоперации на Украине военнослужащие российских войск должны быть обеспечены всем необходимым для скорейшей реабилитации и этот вопрос сегодня следует держать в зоне особого внимания. Президент назвал таких солдат героями и защитниками, которые с доблестью отдали долг Родине.

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ТАСС / Михаил Метцель

Александр Юнашев
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