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2 декабря, 14:50

Украинское консульство в Барселоне предупредили о возможной посылке со взрывчаткой

Украинскому консульству в Барселоне передали информацию о возможном получении посылки подозрительного содержания. Предупреждение озвучило подразделение по обезвреживанию взрывчатых веществ, сообщает телеканал Sexta.

"Подразделение Tedax (испанское название подразделений по обезвреживанию бомб. — Прим. Лайфа) каталонской полиции Моссос д'Эксвадра уведомила персонал консульства Украины в Барселоне о возможности получения подозрительной посылки", пишет издание.

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Это не первая посылка опасного содержания. Накануне бандероль с самодельной бомбой получило Посольство Украины в Мадриде. Она была адресована послу, когда её вскрыл сотрудник дипмиссии, раздался взрыв. Дипломат получил лёгкое ранение правой руки и был госпитализирован. Сегодня ещё одну посылку с бомбой обнаружили на авиабазе Торрехон-де-Ардос, а также в Минобороны Испании.

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Shutterstock

Оксана Попова

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