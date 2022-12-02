Украинское консульство в Барселоне предупредили о возможной посылке со взрывчаткой
Украинскому консульству в Барселоне передали информацию о возможном получении посылки подозрительного содержания. Предупреждение озвучило подразделение по обезвреживанию взрывчатых веществ, сообщает телеканал Sexta.
"Подразделение Tedax (испанское название подразделений по обезвреживанию бомб. — Прим. Лайфа) каталонской полиции Моссос д'Эксвадра уведомила персонал консульства Украины в Барселоне о возможности получения подозрительной посылки", — пишет издание.
Это не первая посылка опасного содержания. Накануне бандероль с самодельной бомбой получило Посольство Украины в Мадриде. Она была адресована послу, когда её вскрыл сотрудник дипмиссии, раздался взрыв. Дипломат получил лёгкое ранение правой руки и был госпитализирован. Сегодня ещё одну посылку с бомбой обнаружили на авиабазе Торрехон-де-Ардос, а также в Минобороны Испании.
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