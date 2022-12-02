Песков подтвердил планы Путина встретиться с новым составом СПЧ

Встреча президента РФ Владимира Путина с членами российского Совета по правам человека состоится в декабре, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. На данный момент мероприятие находится на стадии подготовки.

"Да, действительно, такое мероприятие в декабре состоится. Сейчас оно готовится", — приводит ответ Пескова ТАСС.

Ранее член СПЧ при Президенте РФ Александр Брод сообщал, что заседание запланировано на 7 декабря и пройдёт в онлайн-формате. Путин проводит встречи с представителями СПЧ ежегодно, и по традиции мероприятие приурочено ко Дню прав человека (10 декабря).