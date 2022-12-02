Путин: Россия продолжит организовывать соревнования высокого уровня для своих атлетов

Россия намерена расширять практику организации соревнований высокого уровня для своих атлетов, в том числе с партнёрами из Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы и дальше будем этим заниматься, в том числе с нашими партнёрами в рамках ШОС, там уже этот вопрос поднимали, он встретил очень благожелательную реакцию, и мы будем двигаться по этому направлению", — сказал глава государства на встрече по видеосвязи с людьми с ограниченными возможностями здоровья и представителями общественных организаций.

Путин напомнил, что от Министерства спорта уже поступало предложение о различных мероприятиях, а также добавил, что в нашей стране уже были проведены и летние, и зимние соревнования. По словам главы государства, российские власти стараются делать это так, чтобы была в том числе и материальная мотивировка, "чтобы это было не только интересно, но ещё и поддерживало бы наших спортсменов".

"Уверяю вас, мы будем эту работу расширять, здесь нет никаких сомнений", — заключил президент.