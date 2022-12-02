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2 декабря, 14:21

Риск слишком высок: Нарколог посоветовал не перебирать с алкоголем в Новый год

Иммунолог Болибок заявил о смертельной опасности употребления алкоголя при ковиде

Алкоголь вымывает из организма витамины и микроэлементы, а в зимний период его употребление может грозить опасными заболеваниями. Об этом телеканалу "360" рассказал нарколог, психиатр и главный врач медицинского центра "Корсаков" Алексей Казанцев. По его словам, этиловый спирт никогда не являлся средством профилактики в период болезни.

"Алкоголь никогда не являлся профилактикой каких-либо инфекционных заболеваний или сезонных осложнений и довольно часто сам по себе вызывал пневмонию, потому что человек напивался… Пьяный человек даже в летний период укладывался спать где-нибудь на травке, на асфальте или даже у себя в ванной комнате на кафеле", объяснил врач.

Поэтому, по словам врача, нередки случаи смерти от пневмонии, которую пациенты вовремя не лечили из-за притупления ощущений.

Подобного мнения придерживается и иммунолог Владимир Болибок, который предупредил о смертельной опасности употребления алкоголя в пандемию. По его словам, сейчас коронавирус перемешивается с гриппом и ОРВИ, из-за чего человек может не понять точной причины недомогания. Сам ковид при этом повреждает внутреннюю оболочку сосудов, артерий и вен, резко повышая тромбообразование на их поверхности.

"А если мы ещё и алкоголь принимаем, то он ещё сильнее повышает свёртываемость. Одно на другое наслаивается, это может давать эффект внезапных тромбозов, то есть внезапный инфаркт, внезапный инсульт", предупредил врач.

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Ранее о вреде алкоголя рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что безопасной дозы этилового спирта не существует, а при злоупотреблении у человека могут возникнуть алкогольная кардиомиопатия и гипертонические кризы.

Обложка ©

ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный

Матвей Шандрыголов

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