Генпрокуратура потребовала признать организацию "М.К.У." террористической

В Верховный суд направлен иск о признании созданной на Украине международной организации "Маньяки: культ убийства" (М.К.У.) террористической. Об этом рассказал журналистам представитель ведомства Андрей Иванов.

Заявление было направлено генеральным прокурором Российской Федерации Игорем Красновым. Иванов также сообщил, что движение М.К.У. было создано на Украине. Его деятельность основывалась на нацистской идеологии, а целью было образование "расово чистого государства".

"Его участники совершают преступления экстремистской и террористической направленности, а также насильственные деяния в отношении граждан. Деятельность движения представляет угрозу безопасности общества и государства, что и послужило основанием для обращения Генпрокуратуры России в суд", — сообщил представитель надзорного ведомства.

Ранее Лайф рассказывал, что ФСБ вместе с МВД и Следственным комитетом выполнила масштабную операцию против участников движения "Колумбайн"* и радикальной украинской группировки МКУ. В ходе операции у 30 участников было изъято: холодное оружие, средства связи, террористические и экстремистские пропагандистские материалы.