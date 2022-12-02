Хавбек "Краснодара" Эдуард Сперцян отказался от перехода в "Фиорентину"
Хавбек "Краснодара" Эдуард Сперцян отклонил предложение перейти в "Фиорентину" в летнее трансферное окно. Как сообщает "РБ Спорт", итальянский клуб обратился к представителям полузащитника, но получил отказ.
По данным издания, до конкретных переговоров дело не дошло, поскольку футболист был настроен решительно. Сейчас 22-летний игрок полностью сосредоточен на "Краснодаре". В нынешнем сезоне хавбек забил девять мячей и отдал шесть результативных передач в 19 матчах за чёрно-зелёных во всех турнирах. Контракт нападающего с "Краснодаром" заключён до 30 июня 2026 года.
А на ЧМ в Катаре со второго места в группе F в плей-офф вышла сборная Хорватии, команда Бельгии заняла третье место и покинула турнир. Хорваты сыграют с командой, которая займёт первое место в группе Е.
ТАСС / Олег Бухарев