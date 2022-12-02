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2 декабря, 14:41

Хавбек "Краснодара" Эдуард Сперцян отказался от перехода в "Фиорентину"

Хавбек "Краснодара" Эдуард Сперцян отклонил предложение перейти в "Фиорентину" в летнее трансферное окно. Как сообщает "РБ Спорт", итальянский клуб обратился к представителям полузащитника, но получил отказ.

По данным издания, до конкретных переговоров дело не дошло, поскольку футболист был настроен решительно. Сейчас 22-летний игрок полностью сосредоточен на "Краснодаре". В нынешнем сезоне хавбек забил девять мячей и отдал шесть результативных передач в 19 матчах за чёрно-зелёных во всех турнирах. Контракт нападающего с "Краснодаром" заключён до 30 июня 2026 года.

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ТАСС / Олег Бухарев

Андрей Бражников

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