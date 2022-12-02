Хавбек "Краснодара" Эдуард Сперцян отказался от перехода в "Фиорентину"

По данным издания, до конкретных переговоров дело не дошло, поскольку футболист был настроен решительно. Сейчас 22-летний игрок полностью сосредоточен на "Краснодаре". В нынешнем сезоне хавбек забил девять мячей и отдал шесть результативных передач в 19 матчах за чёрно-зелёных во всех турнирах. Контракт нападающего с "Краснодаром" заключён до 30 июня 2026 года.