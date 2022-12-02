Путин признался, что однажды пробовал себя в гончарном деле

Президент России Владимир Путин признался, что когда-то успел попробовать себя и в гончарном деле. Это было ещё в августе 2001 года, когда глава государства посетил русский культурно-этнографический центр в селе Верхние Мандроги, гончарную и ткацкую мастерские в "Слободе ремёсел".

Об этом он рассказал в ходе общения в формате видеоконференции с людьми с ограниченными возможностями здоровья и представителями общественных организаций в ответ на слова участницы встречи Надежды Агаповой о том, что она соревновалась в компетенции "Гончарное дело". Девушка высказала главе государства слова благодарности за поддержку этого направления.

"Мне очень приятно это слышать, потому что это то, что называется обратной связью. Ещё раз хочу подтвердить, что будем работать и дальше", — подчеркнул Путин.