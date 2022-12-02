Спецоперация на Украине вскрыла критическую уязвимость армии Британии

Спецоперация России на Украине указала Британии на серьёзную уязвимость её артиллерии, утверждает обозреватель The Telegraph Доминик Николс. В своей публикации он ссылается на министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

Согласно словам Уоллеса, армия Британии способна принять на вооружение ракеты новейшего поколения, так как в ходе украинского конфликта стало ясно, что британские артсистемы безвозвратно устарели и нуждаются в обновлении. Например, "выдающиеся" самоходные гаубицы AS-90 значительно уступают по характеристикам аналогам из других стран.

Журналист отмечает, что правительство Великобритании собирается потратить на обновление артсистем 24 миллиарда фунтов (1,8 триллиона рублей), однако на модернизацию будет направлена не вся сумма. Часть средств будет зарезервирована для опытно-конструкторских проектов и исследований, ещё 6 млрд фунтов (454 млрд рублей) уйдут на заполнение чёрной дыры в бюджете министерства.