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Опубликовано 2 декабря 2022, 15:35
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Собянин облачился в военную форму и посетил мобилизованных москвичей на передовой

Собянин побывал на линии обороны в зоне СВО и пообщался с мобилизованными москвичами

Сергей Собянин встретился с бойцами и работниками линии обороны. Фото © t.me / Мэр Москвы Сергей Собянин

Сергей Собянин встретился с бойцами и работниками линии обороны. Фото © t.me / Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин съездил на территорию СВО и опубликовал фотографии с линии фронта, где пообщался с мобилизованными ребятами и местными работниками. На форме столичного мэра видны правительственные шевроны, в том числе с гербом столицы.

"Помогаем нашим ребятам на линии обороны обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. Устанавливаем генераторы, печки, проводим освещение. Строим медицинские пункты", — поделился Собянин в своём телеграм-канале.

Сергей Собянин пообщался с работниками на линии обороны. Фото © t.me / Мэр Москвы Сергей Собянин

Сергей Собянин пообщался с работниками на линии обороны. Фото © t.me / Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр добавил, что на линии сейчас трудятся тысячи работников городского хозяйства и он успел пообщаться с некоторыми строителями и военнослужащими. Также Собянин отметил, что встретил мобилизованных бойцов из Москвы.

"Настроение боевое", — резюмировал мэр.

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Ранее зону СВО посетил президент Южной Осетии Алан Гаглоев. Он передал бойцам средства разведки, а также зимнюю военную экипировку и всё необходимое. Гаглоев также поблагодарил военных за мужество и героизм, которые они ежедневно проявляют на фронте.

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Ирина Фальке
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