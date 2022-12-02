Собянин облачился в военную форму и посетил мобилизованных москвичей на передовой
Собянин побывал на линии обороны в зоне СВО и пообщался с мобилизованными москвичами
Сергей Собянин встретился с бойцами и работниками линии обороны. Фото © t.me / Мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин съездил на территорию СВО и опубликовал фотографии с линии фронта, где пообщался с мобилизованными ребятами и местными работниками. На форме столичного мэра видны правительственные шевроны, в том числе с гербом столицы.
"Помогаем нашим ребятам на линии обороны обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. Устанавливаем генераторы, печки, проводим освещение. Строим медицинские пункты", — поделился Собянин в своём телеграм-канале.
Сергей Собянин пообщался с работниками на линии обороны. Фото © t.me / Мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр добавил, что на линии сейчас трудятся тысячи работников городского хозяйства и он успел пообщаться с некоторыми строителями и военнослужащими. Также Собянин отметил, что встретил мобилизованных бойцов из Москвы.
"Настроение боевое", — резюмировал мэр.
Ранее зону СВО посетил президент Южной Осетии Алан Гаглоев. Он передал бойцам средства разведки, а также зимнюю военную экипировку и всё необходимое. Гаглоев также поблагодарил военных за мужество и героизм, которые они ежедневно проявляют на фронте.