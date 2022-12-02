Собянин облачился в военную форму и посетил мобилизованных москвичей на передовой

Мэр Москвы Сергей Собянин съездил на территорию СВО и опубликовал фотографии с линии фронта, где пообщался с мобилизованными ребятами и местными работниками. На форме столичного мэра видны правительственные шевроны, в том числе с гербом столицы.

"Помогаем нашим ребятам на линии обороны обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. Устанавливаем генераторы, печки, проводим освещение. Строим медицинские пункты", — поделился Собянин в своём телеграм-канале.

Сергей Собянин пообщался с работниками на линии обороны. Фото © t.me / Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр добавил, что на линии сейчас трудятся тысячи работников городского хозяйства и он успел пообщаться с некоторыми строителями и военнослужащими. Также Собянин отметил, что встретил мобилизованных бойцов из Москвы.

"Настроение боевое", — резюмировал мэр.