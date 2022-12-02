Дело в любви: Найдены глубинные причины ночного голода

Ночные марафоны к холодильнику могут привести к тяжёлой пищевой зависимости, ведь они могут быть связаны с депрессией и нервным перенапряжением. О глубинных причинах любви к ночным перекусам рассказала "Газете.ru" клинический психолог Евгения Баринова.

"Накопление жира — это защита организма от негативных факторов. Поэтому чаще всего ночными гостями холодильника становятся люди, которые пребывают в постоянном стрессе в течение дня, испытывают неуверенность в собственных силах или комплексы, а также те, кто находится в состоянии депрессии", — сказала Баринова.

Таким образом может проявляться и установка из детства, когда ребёнку дают конфетку, чтобы он не плакал. Данное поведение тоже связано с "заеданием" стресса или потребностью в любви и защите и называется психологическим, или эмоциональным, голодом. Всё это приводит к тяжёлой пищевой зависимости, на лечение которой даже у профессионального психолога могут уйти месяцы.

Чтобы до такого не доводить, нужно спросить себя, почему хочется есть. Иногда человек путает голод с жаждой и ему нужно попить воды, а иногда он просто пропустил дневной рацион и таким образом восполняет калории.

"Если причины вашего ночного голода не в этом, скорее всего, проблема в эмоциях. И важно понять, какую именно эмоцию вы хотите заесть и как можно успокоить себя по-другому. Главное — не выставляйте себе запреты на еду. Ограничения приводят к пищевым срывам, и человек попадает в замкнутый круг", — пояснила эксперт.