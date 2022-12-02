Адвокат рассказал, в каком городе России будет жить Сноуден

Бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден после получения российского гражданства будет жить в Москве. Об этом рассказал его адвокат Анатолий Кучерена в беседе с телеканалом "Звезда".

"Он, конечно же, волновался. Он законопослушный и не нарушал закона РФ. Я не сомневался, что всё будет хорошо", — отметил юрист.

Юрист добавил, что теперь Сноуден доволен, особенно получением гражданства. Теперь, по словам Кучерены, на очереди оформление его супруги, которая уже готовит необходимые документы, а дальше — дети. Таким образом, экс-агент ЦРУ сейчас имеет два гражданства. У него есть ещё и американский паспорт, который, кстати, Вашингтон пытался аннулировать.