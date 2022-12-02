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2 декабря, 15:17

Адвокат рассказал, в каком городе России будет жить Сноуден

Адвокат Кучерена рассказал, в каком городе России собирается жить Эдвард Сноуден

Бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден после получения российского гражданства будет жить в Москве. Об этом рассказал его адвокат Анатолий Кучерена в беседе с телеканалом "Звезда".

"Он, конечно же, волновался. Он законопослушный и не нарушал закона РФ. Я не сомневался, что всё будет хорошо", — отметил юрист.

Юрист добавил, что теперь Сноуден доволен, особенно получением гражданства. Теперь, по словам Кучерены, на очереди оформление его супруги, которая уже готовит необходимые документы, а дальше — дети. Таким образом, экс-агент ЦРУ сейчас имеет два гражданства. У него есть ещё и американский паспорт, который, кстати, Вашингтон пытался аннулировать.

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Напомним, сегодня Сноуден получил российский паспорт. РФ дала экс-агенту АНБ политическое убежище при условии прекращения его деятельности против Вашингтона. В конце сентября 2022 года президент Владимир Путин предоставил Сноудену гражданство России. В США ему грозит до 30 лет лишения свободы за то, что в июне 2013-го он передал СМИ данные о программах слежки спецслужб США и Великобритании в Интернете.

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ТАСС / Артём Геодакян

Николь Вербер

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