Назван самый незаменимый зимой суперовощ

Многочисленные исследования показывают колоссальную пользу, которую несут в себе разные виды капусты (крестоцветные). Подробнее о ней kp.ru рассказала врач-диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук, сотрудник ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Татьяна Солнцева.

По её словам, вся капуста содержит очень мало калорий, но при этом множество важных питательных веществ и клетчатки обоих видов. Так, всего в 100 граммах овоща содержится 10% от суточной нормы элемента. Кейл, например, выделяется большим содержанием бета-каротиноидов (лютеина и зеаксантина), которые полезны для защиты зрения и сетчатки глаз.

Помимо того, все представители семейства богаты фитонутриентами. Брокколи, например, содержит сульфорафан, который активно борется с воспалительными процессами и помогает в профилактике онкологических заболеваний. Также овощ содержит в себе много витамина С, а брюссельская — и вовсе больше, чем цитрусовые и киви.

Ещё, по словам диетолога, крестоцветные содержат много антиоксидантов, полифенолов, которые препятствуют развитию некоторых опухолей в пищеварительной системе, а также гормонозависимой онкологии у женщин. Кстати, для женского здоровья в капусте важно содержание индол-3-карбинола и аскорбигена, связь которых с эстрогеном выявили учёные.

Помимо того, по словам Солнцевой, из капусты получают вещества, входящие в состав БАД, полезных при онкологических заболеваниях. Например, добавки с сульфорафаном, содержащимся в брокколи, рекомендуют принимать как дополнение к противоопухолевой терапии.