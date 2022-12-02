Экс-бойца "Сомали" срочно эвакуировали в Донецке во время видеоконференции с Путиным
Вадим Серик, бывший боец батальона ополченцев ДНР "Сомали", был срочно эвакуирован из здания в убежище во время видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным. Молодой человек находится в Донецке.
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Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщает, что ВСУ в 16:50 мск выпустили по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка 10 ракет из "Града".
На кадрах видно, что к Серику кто-то обращается. После этого он быстро снимает микрофон и удаляется из помещения. Перед случившимся он успел пообщаться с Путиным. Вадим предложил создать в ДНР Центр реабилитации для раненых бойцов. Путин поддержал его идею.