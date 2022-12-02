Путин: "Росатом" помог укрепить ядерный щит и обороноспособность России в целом

"Она объединила, консолидировала профильные предприятия и научные школы и тем самым вывела на новый уровень атомные исследования и практические разработки, содействовала укреплению ядерного щита и в целом обороноспособности России", — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что "Росатом" вносит огромный вклад в укрепление потенциала сдерживания, усиление мощи ядерной триады России, в разработку перспективных систем вооружений и военной техники, многие из которых не имеют аналогов в мире.

"Росатом" — многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Это более 350 предприятий и организаций, в которых работает свыше 290 тысяч человек. Госкорпорация является национальным лидером в производстве электроэнергии и занимает первое место в мире по величине портфеля заказов на сооружение АЭС: на разной стадии реализации находится 34 энергоблока в 11 странах. "Росатом" — единственная в мире компания, которая обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерного топливного цикла. В сферу её деятельности входит также производство инновационной ядерной и неядерной продукции, проведение научных исследований, развитие Северного морского пути и экологических проектов.