Экономист спрогнозировал "якорный" курс доллара до конца года

В ближайшее время не стоит ожидать каких-либо кардинальных изменений в курсе доллара, считает кандидат экономических наук Михаил Беляев. По его словам, на это влияют стабильность что американской, что российской экономик.

"Сейчас экономика России находится в состоянии адаптационного спокойствия с признаками улучшения ситуации. Никакой катастрофы нет. Американская экономика, тем не менее, в устойчивом состоянии. Всё это указывает на то, что курс рубля по отношению к доллару или же доллара по отношению к рублю радикально измениться никак не может", — объяснил он RT.

Беляев считает, что "якорным" значением для курса станет отметка в 61 рубль за доллар, что, конечно, может некритично поменяться при различных информационных вбросах. При этом такая ситуация с американской валютой будет сохраняться до конца этого года.