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2 декабря, 16:13

Путин обсудил с Совбезом подготовку кадров для обеспечения информационной безопасности РФ

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза поднял вопрос подготовки кадров для обеспечения информационной безопасности страны, а также социально-экономические и международные вопросы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. В качестве основного вопроса рассматривалась тема подготовки кадров для обеспечения информационной безопасности РФ", — уточнил представитель Кремля и добавил, что на совещании также обговорили вопросы социально-экономического развития России и международные вопросы.

На предыдущем заседании Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ работу делегации страны на саммите G20, а также встречу главы СВР Сергея Нарышкина с руководителем ЦРУ Уильямом Бёрнсом.

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ТАСС / POOL / Михаил Метцель

Андрей Бражников

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