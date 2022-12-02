Путин обсудил с Совбезом подготовку кадров для обеспечения информационной безопасности РФ

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза поднял вопрос подготовки кадров для обеспечения информационной безопасности страны, а также социально-экономические и международные вопросы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. В качестве основного вопроса рассматривалась тема подготовки кадров для обеспечения информационной безопасности РФ", — уточнил представитель Кремля и добавил, что на совещании также обговорили вопросы социально-экономического развития России и международные вопросы.