Путин обсудил с Совбезом подготовку кадров для обеспечения информационной безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза поднял вопрос подготовки кадров для обеспечения информационной безопасности страны, а также социально-экономические и международные вопросы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. В качестве основного вопроса рассматривалась тема подготовки кадров для обеспечения информационной безопасности РФ", — уточнил представитель Кремля и добавил, что на совещании также обговорили вопросы социально-экономического развития России и международные вопросы.
На предыдущем заседании Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ работу делегации страны на саммите G20, а также встречу главы СВР Сергея Нарышкина с руководителем ЦРУ Уильямом Бёрнсом.
ТАСС / POOL / Михаил Метцель