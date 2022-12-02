Сайты изданий Elle, Elle Girl и Elle Decoration прекращают работу в связи с расторжением лицензионного соглашения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу медиагруппы Shkulev Media Holding.

"Речь не идёт о продлении действия лицензионного соглашения на 2023 год, поэтому нами принято решение о закрытии сайтов", — говорится в заявлении президента компании Виктора Шкулёва.

Сотрудникам предложат варианты работы в других проектах холдинга, включая запускаемые в январе 2023 года.