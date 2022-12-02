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2 декабря, 16:13

Сайты изданий Elle, Elle Girl и Elle Decoration прекращают работу

Сайты изданий Elle, Elle Girl и Elle Decoration прекращают работу в связи с расторжением лицензионного соглашения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу медиагруппы Shkulev Media Holding.

"Речь не идёт о продлении действия лицензионного соглашения на 2023 год, поэтому нами принято решение о закрытии сайтов", говорится в заявлении президента компании Виктора Шкулёва.

Сотрудникам предложат варианты работы в других проектах холдинга, включая запускаемые в январе 2023 года.

Министр обороны Латвии решил выгнать журналистов "Дождя" из страны

Министр обороны Латвии решил выгнать журналистов "Дождя" из страны

Ранее телеканал "Дождь"* в Латвии оштрафовали на десять тысяч евро и пригрозили закрытием. Кроме того, с телеканалом связан ещё один сегодняшний скандал: СМИ прекратило сотрудничество с телеведущим Алексеем Коростелёвым после его слов в прямом эфире о помощи российским военнослужащим.

* Внесён в список СМИ-иноагентов.

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Александра Вишнякова
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