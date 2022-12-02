Офтальмолог назвала капли для укрепления зрения бесполезными

Среди жалоб пациентов в офтальмологическом кабинете самой частой является жалоба на снижение зрения, которое может проявляться как краткосрочно, так и резко. Врач-офтальмолог, офтальмохирург Клинического госпиталя на Яузе группы "Медскан" Лилия Мельникова заявила "Газете.ру", что у этого может быть множество причин.

По её словам, к временному снижению зрения могут привести мигрени, недостаточность вертебробазилярных артерий, окклюзия сонных артерий и изменение артериального давления. К причинам же резкого и постоянного офтальмолог отнесла окклюзию сосудов сетчатки, кровоизлияние в стекловидное тело, в также невриты зрительного нерва.

"Главный плюс здесь в том, что в вышеперечисленных случаях человек может сам заметить снижение или изменение качества зрения и вовремя записаться на приём к офтальмологу. Но есть состояния, когда зрение снижается медленно и безболезненно", — объяснила специалист.

В пример она привела глаукому, которая характеризуется медленным сужением полей зрения, вплоть до "трубочного". Происходит это из-за гибели клеток сетчатки. По словам Мельниковой, важно прийти на приём к специалисту при снижении или искажении зрения, чтобы точно определить его остроту и исключить дефекты периферии сетчатки.

"Не существует волшебных капель или какой-то особой диеты, которая может укрепить зрение — они чаще всего просто бесполезны", — добавила офтальмолог.

В качестве профилактики врач порекомендовала соблюдать режим зрительных нагрузок, сменяя каждый час вид деятельности на физический. Во время таких перерывов можно использовать увлажняющие капли.