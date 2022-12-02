Кинолог рассказал об изменениях в поведении собак зимой

Холодное время года может вносить коррективы в привычки и поведение собак. По словам президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, они становятся более ленивыми, спокойными и могут отказываться от долгих прогулок и игр. В беседе с РИАМО он порекомендовал уделить внимание рациону питомца, снизив при необходимости его калорийность.

"Замедление" четвероногого друга, по словам Голубева, может быть не только сезонной проблемой, но и признаком болезни, поэтому нужно подмечать такие изменения. Также кинолог не рекомендует насильно тащить питомца на прогулку в холод, если он от этого отказывается. А если вы всё-таки вышли, то важно не задерживаться на морозе либо добавить в выгул активные и согревающие игры.

"В холодное время года с особой заботой отнеситесь к вашим четвероногим друзьям. Поддерживайте их иммунитет сбалансированным питанием и грамотным уходом. Если у собаки резко меняется поведение, присмотритесь к ней, понаблюдайте за её состоянием и в случае необходимости обратитесь за консультацией к специалисту", — заключил он.