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2 декабря, 15:53

Кинолог рассказал об изменениях в поведении собак зимой

Кинолог Голубев призвал зимой не выводить собаку на прогулку насильно

Холодное время года может вносить коррективы в привычки и поведение собак. По словам президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, они становятся более ленивыми, спокойными и могут отказываться от долгих прогулок и игр. В беседе с РИАМО он порекомендовал уделить внимание рациону питомца, снизив при необходимости его калорийность.

"Замедление" четвероногого друга, по словам Голубева, может быть не только сезонной проблемой, но и признаком болезни, поэтому нужно подмечать такие изменения. Также кинолог не рекомендует насильно тащить питомца на прогулку в холод, если он от этого отказывается. А если вы всё-таки вышли, то важно не задерживаться на морозе либо добавить в выгул активные и согревающие игры.

"В холодное время года с особой заботой отнеситесь к вашим четвероногим друзьям. Поддерживайте их иммунитет сбалансированным питанием и грамотным уходом. Если у собаки резко меняется поведение, присмотритесь к ней, понаблюдайте за её состоянием и в случае необходимости обратитесь за консультацией к специалисту", заключил он.

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Ранее Владимир Голубев рассказывал, почему нельзя давать собакам аптечные витамины. По его словам, фабричные корма зачастую содержат все необходимые элементы и излишняя забота может только навредить питомцу.

Обложка ©

ТАСС / Кирилл Кухмарь

Матвей Шандрыголов

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