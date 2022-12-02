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2 декабря, 15:45

Неизвестные проникли в резиденцию посла Украины в Ватикане и оставили "грязный" сюрприз

<p>Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Ватикане Андрей Юраш с папой римским. Обложка © Посольство України при Святому Престолі</p>

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Ватикане Андрей Юраш с папой римским. Обложка © Посольство України при Святому Престолі

Неизвестные пробрались в римскую резиденцию чрезвычайного и полномочного посла Украины в Ватикане и испачкали экскрементами входную дверь, стены и лестницы. Об этом сообщил глава дипмиссии Андрей Юраш информагентству ANSA.

"Мы решили проинформировать только наш МИД и полицию, которая немедленно вмешалась. Теперь мы ожидаем результатов расследования, но знаем, что будет нелегко найти людей, которые совершили этот акт", — заявил дипломат и уточнил, что "грязный" сюрприз дипмиссии сделали 1 декабря.

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Ранее Посольству Украины в Мадриде пришла бандероль со взрывчатым веществом, которое сработало при вскрытии. Позже подобные посылки получили на авиабазе Торрехон-де-Ардос и в Минобороны Испании. Также о подозрительном конверте сообщили в Посольстве США.

Андрей Бражников

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