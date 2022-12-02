Неизвестные проникли в резиденцию посла Украины в Ватикане и оставили "грязный" сюрприз

Неизвестные пробрались в римскую резиденцию чрезвычайного и полномочного посла Украины в Ватикане и испачкали экскрементами входную дверь, стены и лестницы. Об этом сообщил глава дипмиссии Андрей Юраш информагентству ANSA .

"Мы решили проинформировать только наш МИД и полицию, которая немедленно вмешалась. Теперь мы ожидаем результатов расследования, но знаем, что будет нелегко найти людей, которые совершили этот акт", — заявил дипломат и уточнил, что "грязный" сюрприз дипмиссии сделали 1 декабря.