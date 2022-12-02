Неизвестные проникли в резиденцию посла Украины в Ватикане и оставили "грязный" сюрприз
Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Ватикане Андрей Юраш с папой римским. Обложка © Посольство України при Святому Престолі
Неизвестные пробрались в римскую резиденцию чрезвычайного и полномочного посла Украины в Ватикане и испачкали экскрементами входную дверь, стены и лестницы. Об этом сообщил глава дипмиссии Андрей Юраш информагентству ANSA.
"Мы решили проинформировать только наш МИД и полицию, которая немедленно вмешалась. Теперь мы ожидаем результатов расследования, но знаем, что будет нелегко найти людей, которые совершили этот акт", — заявил дипломат и уточнил, что "грязный" сюрприз дипмиссии сделали 1 декабря.
Ранее Посольству Украины в Мадриде пришла бандероль со взрывчатым веществом, которое сработало при вскрытии. Позже подобные посылки получили на авиабазе Торрехон-де-Ардос и в Минобороны Испании. Также о подозрительном конверте сообщили в Посольстве США.