Министр обороны Латвии решил выгнать журналистов "Дождя" из страны

"Я считаю, что "Дождь" должен уехать работать в Россию, а вид на жительство [сотрудников канала] должен быть аннулирован", — написал глава Минобороны Латвии на своей странице в "Твиттере". Позднее он добавил , что "процесс начался".

Ранее Лайф писал, что телеканал оштрафовали на десять тысяч евро и пригрозили закрытием за изображение Крыма в составе РФ. Как уточнил глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш, после следующего нарушения лицензию "Дождя" в стране аннулируют, поскольку это второе "серьёзное нарушение" за последние месяцы. Телеканал "Дождь" получил лицензию на трансляцию в Латвии 6 июня.