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2 декабря, 15:50

Министр обороны Латвии решил выгнать журналистов "Дождя" из страны

Министр обороны Латвии анонсировал отзыв разрешения на пребывание журналистов "Дождя"

<p>Министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Фото © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK</p>

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Фото © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Глава Министерства обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что в стране начался процесс отзыва разрешения на пребывание в стране сотрудников телеканала "Дождь"*.

"Я считаю, что "Дождь" должен уехать работать в Россию, а вид на жительство [сотрудников канала] должен быть аннулирован", — написал глава Минобороны Латвии на своей странице в "Твиттере". Позднее он добавил, что "процесс начался".

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Ранее Лайф писал, что телеканал оштрафовали на десять тысяч евро и пригрозили закрытием за изображение Крыма в составе РФ. Как уточнил глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш, после следующего нарушения лицензию "Дождя" в стране аннулируют, поскольку это второе "серьёзное нарушение" за последние месяцы. Телеканал "Дождь" получил лицензию на трансляцию в Латвии 6 июня.

* Внесён в список СМИ-иноагентов.

Ирина Фальке

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