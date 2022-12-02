ВСУ нанесли удары по центру Донецка

ВСУ выпустили по Ворошиловскому району Донецка десять снарядов из РСЗО "Град", несколько боеприпасов разорвались в Куйбышевском районе. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил о гибели 65-летней женщины, ещё несколько человек получили ранения.

Один из снарядов попал в здание бывшего гастронома, в котором сейчас находится ряд торговых точек. Также за несколько часов до этого в результате обстрела Киевского района Донецка погибли женщина и мужчина, ещё одна мирная жительница ранена. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в попавших под ракетный обстрел районах Донецка нет никаких объектов военной инфраструктуры.

"Просто по скоплениям людей, в пятницу вечером. Нет здесь и близко никаких военных объектов, никакой военной целесообразности", — сказал Пушилин в беседе с Ura.ru.