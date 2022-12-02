Путин пообещал проработать предложение об индексации пенсий для работающих инвалидов

Президенту РФ Владимиру Путину озвучили предложение об индексации пенсий для работающих инвалидов, глава государства пообещал проработать эту инициативу.

Речь об индексации зашла на встрече президента с людьми с ограниченными возможностями и представителями общественных организаций. Вопрос задал первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию и вице-президент Всероссийского общества слепых Олег Смолин.

"Посмотрим по всем этим вопросам. Это тонкая вещь по работающим инвалидам, я понимаю, о чём вы говорите. В целом в душе абсолютно с вами согласен. Надо это на уровне правительства проработать", — отметил Путин.