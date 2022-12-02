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2 декабря, 16:21

Названы последствия неуплаты взносов за капремонт

Эксперт Рыбальченко предупредил должников по капремонту о судебных приставах

Судебные приставы не разделяют должников на тех, кто должен деньги банкам или коммунальным и коммерческим структурам. По словам эксперта Общероссийского народного фронта (ОНФ) в области ЖКХ Ильи Рыбальченко, должники по капремонту рано или поздно могут с ними встретиться.

"[Для приставов] нет существенной разницы — это долг перед банком, коммунальными структурами или коммерческими. Они не разбираются. Они взыскивают это на общих основаниях. Столкнуться [должникам за капремонт] с судебными приставами придётся", объяснил он Ura.ru.

Рыбальченко говорит, что процедура принудительного взыскания запускается тогда, когда гражданин накапливает солидную задолженность. При этом в законодательстве нет термина "злостный должник". В целом он не рекомендует откладывать погашение счетов, так как "есть размер долга, после которого вылезти из этой ямы уже достаточно сложно".

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Лайф писал об индексации тарифов ЖКХ, которая вступила в силу с 1 декабря. Так, средний ежемесячный платёж на семью из трёх человек вырос на 324 рубля.

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ТАСС / Александр Щербак

Матвей Шандрыголов
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