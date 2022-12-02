Названы последствия неуплаты взносов за капремонт

Судебные приставы не разделяют должников на тех, кто должен деньги банкам или коммунальным и коммерческим структурам. По словам эксперта Общероссийского народного фронта (ОНФ) в области ЖКХ Ильи Рыбальченко, должники по капремонту рано или поздно могут с ними встретиться.

"[Для приставов] нет существенной разницы — это долг перед банком, коммунальными структурами или коммерческими. Они не разбираются. Они взыскивают это на общих основаниях. Столкнуться [должникам за капремонт] с судебными приставами придётся", — объяснил он Ura.ru.

Рыбальченко говорит, что процедура принудительного взыскания запускается тогда, когда гражданин накапливает солидную задолженность. При этом в законодательстве нет термина "злостный должник". В целом он не рекомендует откладывать погашение счетов, так как "есть размер долга, после которого вылезти из этой ямы уже достаточно сложно".