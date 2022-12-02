Иммунолог Жемчугов объяснил, почему так часто появляются новые названия штаммов ковида
Доктор медицинских наук и врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что штаммов коронавируса выделяют "по десять в день" и авторы стараются дать им яркие названия, если "хотят хайпануть". Отсюда все эти "Кентавры", "Церберы" и другие.
Иммунолог напомнил, что вирус постоянно мутирует и серьёзно влияет на людей с иммунодефицитом, но исследования на здоровых людях требуют времени.
"Мутации вируса идут постоянно. Он меняется... Как будет выглядеть штамм у относительно здоровых людей, нужно время, чтобы понять. Пока рано говорить. Нужно подождать один-два месяца — насколько будет опасно течение заболевания", — рассказал он телеканалу "360".
Сейчас в ряде российских регионов фиксируется рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей и взрослых. Медики объясняют тенденцию "принципом иммунного долга". Также в РФ начинают набирать обороты новые штаммы коронавируса BQ.1 и "Цербер", они распространяются и передаются ещё быстрее других вариантов ковида.
ТАСС / Кирилл Кухмарь