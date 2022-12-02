Глава ВОЗ: Надежды на окончание пандемии ковида не оправдались

Надежды Всемирной организации здравоохранения на завершение пандемии коронавируса не оправдались. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. По его словам, риски появления нового опасного варианта CoViD-19 всё ещё сохраняются.

"Мы не совсем можем сказать, что этап чрезвычайной ситуации в связи с этой пандемией теперь позади. Мы надеялись, но пока этого не произошло... Всё ещё существуют условия, способствующие появлению новых вариантов, которые могут вызывать значительную смертность", — отметил он в ходе пресс-конференции.