Памятник барону Мюнхгаузену могут установить в Петербурге

В Северной столице может появиться памятник барону Мюнхгаузену, сообщил телеканал "Санкт-Петербург". Его планировали сделать ещё к 2020 году — 300-летию со дня рождения героя, однако пандемия ковида внесла в планы свои коррективы. Архитектор Дмитрий Лагутин рассказал о том, как будет выглядеть скульптура.

В Санкт-Петербурге может появиться памятник барону Мюнхгаузену. Видео @ Телеканал "Санкт-Петербург"

Так, планируется изобразить его с щукой, в брюхе которой, по рассказам барона, им была обнаружена перчатка с вензелем Петра Великого.

"Почему убедительна эта история про Петра I? Летний домик, на лодочке можно передвигаться только летом. Набережной не было, соответственно, Пётр подплывал, большая вероятность, что он здесь её и уронил. Мюнхгаузен тут служил рядом", — рассказал Лагутин.

Реальный барон Мюнхгаузен прибыл в Северную столицу во времена правления Анны Иоанновны в 1739 году. В Петербурге 18-летний потомок рыцарского рода служил в Кирасирском полку.