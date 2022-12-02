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2 декабря, 17:14

Памятник барону Мюнхгаузену могут установить в Петербурге

В Северной столице может появиться памятник барону Мюнхгаузену, сообщил телеканал "Санкт-Петербург". Его планировали сделать ещё к 2020 году — 300-летию со дня рождения героя, однако пандемия ковида внесла в планы свои коррективы. Архитектор Дмитрий Лагутин рассказал о том, как будет выглядеть скульптура.

В Санкт-Петербурге может появиться памятник барону Мюнхгаузену. Видео @ Телеканал "Санкт-Петербург"

Так, планируется изобразить его с щукой, в брюхе которой, по рассказам барона, им была обнаружена перчатка с вензелем Петра Великого.

"Почему убедительна эта история про Петра I? Летний домик, на лодочке можно передвигаться только летом. Набережной не было, соответственно, Пётр подплывал, большая вероятность, что он здесь её и уронил. Мюнхгаузен тут служил рядом", — рассказал Лагутин.

Реальный барон Мюнхгаузен прибыл в Северную столицу во времена правления Анны Иоанновны в 1739 году. В Петербурге 18-летний потомок рыцарского рода служил в Кирасирском полку.

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Телеканал "Санкт-Петербург"

Матвей Шандрыголов

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