Южная Корея и Португалия вышли в плей-офф ЧМ-2022, Уругвай и Гана едут домой

Завершились матчи заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре в группе H. В результате в плей-офф вышли сборные Южной Кореи и Португалии, а Уругвай и Гана отправляются домой.

Так, сборная Южной Кореи вырвала путёвку в плей-офф, обыграв Португалию со счётом 2:1. Встреча команд прошла в пятницу на стадионе "Эль-Джануб". Забитыми мячами в составе победителей отметились Ким Ён Гвон (27-я минута) и Хван Хи Чхан (90+1). У португальцев забил Рикарду Орта (5).

В другом матче группы Н сборная Уругвая со счётом 2:0 обыграла команду Ганы, однако южноамериканскую команду это не спасло: набрав одинаковое количество очков с Южной Кореей, Уругвай уступил по количеству забитых мячей и не вышел из группы.