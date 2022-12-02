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2 декабря, 17:20

Южная Корея и Португалия вышли в плей-офф ЧМ-2022, Уругвай и Гана едут домой

Сборная Южной Кореи вырвала путёвку в плей-офф ЧМ-2022, обыграв Португалию

Завершились матчи заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре в группе H. В результате в плей-офф вышли сборные Южной Кореи и Португалии, а Уругвай и Гана отправляются домой.

Так, сборная Южной Кореи вырвала путёвку в плей-офф, обыграв Португалию со счётом 2:1. Встреча команд прошла в пятницу на стадионе "Эль-Джануб". Забитыми мячами в составе победителей отметились Ким Ён Гвон (27-я минута) и Хван Хи Чхан (90+1). У португальцев забил Рикарду Орта (5).

В другом матче группы Н сборная Уругвая со счётом 2:0 обыграла команду Ганы, однако южноамериканскую команду это не спасло: набрав одинаковое количество очков с Южной Кореей, Уругвай уступил по количеству забитых мячей и не вышел из группы.

Итоговая таблица группы H:

  1. Португалия — 6 очков.
  2. Южная Корея — 4.
  3. Уругвай — 4.
  4. Гана — 3.
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А накануне решилась судьба команд в группе Е. Япония обыграла Испанию, и обе команды вышли в плей-офф, а вот сборная Германии повторила свой антирекорд и снова, как на ЧМ-2018, не смогла преодолеть стадию группового этапа. Также выступление на мундиале завершила Коста-Рика.

Обложка ©

ТАСС / AP / Lee Jin-man

Александра Вишнякова

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