Южная Корея и Португалия вышли в плей-офф ЧМ-2022, Уругвай и Гана едут домой
Сборная Южной Кореи вырвала путёвку в плей-офф ЧМ-2022, обыграв Португалию
Завершились матчи заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре в группе H. В результате в плей-офф вышли сборные Южной Кореи и Португалии, а Уругвай и Гана отправляются домой.
Так, сборная Южной Кореи вырвала путёвку в плей-офф, обыграв Португалию со счётом 2:1. Встреча команд прошла в пятницу на стадионе "Эль-Джануб". Забитыми мячами в составе победителей отметились Ким Ён Гвон (27-я минута) и Хван Хи Чхан (90+1). У португальцев забил Рикарду Орта (5).
В другом матче группы Н сборная Уругвая со счётом 2:0 обыграла команду Ганы, однако южноамериканскую команду это не спасло: набрав одинаковое количество очков с Южной Кореей, Уругвай уступил по количеству забитых мячей и не вышел из группы.
Итоговая таблица группы H:
- Португалия — 6 очков.
- Южная Корея — 4.
- Уругвай — 4.
- Гана — 3.
А накануне решилась судьба команд в группе Е. Япония обыграла Испанию, и обе команды вышли в плей-офф, а вот сборная Германии повторила свой антирекорд и снова, как на ЧМ-2018, не смогла преодолеть стадию группового этапа. Также выступление на мундиале завершила Коста-Рика.
ТАСС / AP / Lee Jin-man