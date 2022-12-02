Спецотряд из 98 спортсменов-добровольцев отправится на СВО

Специальный отряд из более 90 российских спортсменов отправится на спецоперацию на Украине. Кандидаты и мастера спорта по различным единоборствам со всей страны изъявили желание вступить в него и поехать на передовую в качестве добровольцев, сообщил на форуме боевых искусств "Битва чемпионов 14: Школа против школы" в Москве сопредседатель Российского союза боевых искусств и заместитель председателя Правительства РФ Юрий Трутнев.

Более 90 спортсменов отправятся добровольцами на СВО. Видео © LIFE

"Союз боевых искусств не может и не должен оставаться в стороне. Сформирован отряд добровольцев — их больше 90 человек. Они все присутствуют в этом зале — это мастера спорта международного класса, заслуженные мастера спорта, перворазрядники, все те, с кем мы вместе проливали пот на тренировках. Сразу после соревнований они отправятся на подготовку, а затем и в зону специальной военной операции. Я хочу им поклониться и поблагодарить их за то, что они приняли это решение", — сказал Трутнев.

В спецотряд добровольцев входят ребята из Москвы и Московской области, Республики Адыгея, Татарстана, Карачаево-Черкесской Республики, Ленинградской, Псковской, Свердловской, Кировской, Тамбовской областей, Краснодарского, Пермского, Ставропольского краёв, Крыма и регионов Дальнего Востока — Якутии, Хабаровского края, Приморья. 98 спортсменов отправятся сначала на подготовку в военный центр в Гудермес сразу после турнира, который проходит сейчас в ДС "Лужники". Боевое слаживание новобранцев проведут инструкторы спецназа с опытом участия в боевых действиях. Уже потом спецотряд Российского союза боевых искусств поедет на СВО.