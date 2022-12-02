Евросоюз достиг договорённости по потолку цены на российскую нефть

Евросоюз официально заявил о принятии решения по введению потолка цены на поставляемую морским путём нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель. Мера будет утверждена в выходные и вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС. Она дополнена корректирующим механизмом, требующим, чтобы цена на импорт топлива была как минимум на 5% ниже рыночной.

"Послы [27 стран ЕС] только что достигли соглашения по ценовому потолку на российскую нефть, транспортируемую морем. Письменная процедура последует, решение вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС", — говорится в сообщении, опубликованном представительством Чехии в Евросоюзе.

Также эту информацию подтвердил постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садось. По его словам, Варшава согласилась на предложенный компромисс.