Евросоюз достиг договорённости по потолку цены на российскую нефть
Евросоюз официально заявил о принятии решения по введению потолка цены на поставляемую морским путём нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель. Мера будет утверждена в выходные и вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС. Она дополнена корректирующим механизмом, требующим, чтобы цена на импорт топлива была как минимум на 5% ниже рыночной.
"Послы [27 стран ЕС] только что достигли соглашения по ценовому потолку на российскую нефть, транспортируемую морем. Письменная процедура последует, решение вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС", — говорится в сообщении, опубликованном представительством Чехии в Евросоюзе.
Также эту информацию подтвердил постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садось. По его словам, Варшава согласилась на предложенный компромисс.
"Польша согласилась на компромисс ЕС о введении потолка на российскую нефть 60 долларов за баррель, что позволит ЕС официально утвердить это решение в течение выходных", — заявил дипломат.
Ранее сообщалось о тупиковой ситуации в обсуждении ценового потолка на нефть из РФ. Позже выяснилось, что Польша выступила за кардинальное снижение допустимой цены до 30 долларов за баррель. 28 ноября стало известно о провале очередного раунда переговоров по теме, а 30 ноября появилась информация о новом ценовом лимите в 60 долларов за баррель.
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